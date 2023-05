INVIATO CITTADINO "La Caccia", tutto esaurito per il film di Marco Bocci

Allo Zenith un riuscito evento di presentazione del film di Marco Bocci ‘La caccia’… ed è una caccia a chi non c’era. Serata in grande spolvero, malgrado una pioggia battente che non ha certo incoraggiato la gente a uscire di casa.

Eppure la città che conta - e anche quella che non conta, ma vuol esserci a tutti i costi - era presente. Non solo il sindaco Romizi, l’assessore Pastorelli, il sindaco di Deruta e presidente Anci Michele Toniaccini, l’intellettualità di Campi, la Film Commission con Presidente e direttore…

Evento che ha visto la presenza di tante bellissime donne che è impossibile enumerare (mi limito a ricordare Laura Cartocci, Nicoletta Utzeri, Clara Pastorelli, Andrea Simonella, Angela Quintavalle e tante, tante, tante… che tireranno le orecchie all’Inviato Cittadino per la colpevole omissione).

Insomma: la piramide al completo sold out per consentire una prima che fa seguito all’ante-prima romana della serata precedente. Un mix di fashion, glamour, cultura, spettacolo. E dico poco.

Saluto di accoglienza di Daniele Corvi, membro del cda e poi i vertici. Fino a Bocci, guest star, autore-regista-attore di questo gotico dalle tinte scure-scurissime in cui il noir è la vernice dominante, fra angosce e tragiche predestinazioni. Giocando sull’imprevedibilità del prevedibile.

Marco Bocci, bello e impossibile, che a domanda risponde: “Con Laura su set non abbiamo avuto problemi. Discutiamo solo a casa”. E pare di cogliere il riferimento alla inutile nota (da ufficio stampa) che narra una visione della moglie Laura Chiatti circa ipotetiche ‘svirilizzazioni’ di uomini intenti a lavoretti in casa. Ma sono solo punture di spillo (pseudo-promozionali, da superficiale acchiappo) costruite a tavolino su una coppia che conosciamo come efficace prototipo di amore reciproco e intesa d’acciaio.

(foto Sandro Allegrini)

Poi la battuta di Bocci che fa riferimento alla vicinanza spaziale fra la casa propria e quella del presidente di UFC, Paolo Genovese “A due chilometri e mezzo di distanza: uno a Marsciano e l’altro a Spina”.

Infine qualche riferimento al fatto che il film nasce “da un’esperienza particolare”. E che si lega alla terra umbra come brodo di coltura di atmosfere e temperie immaginativa.

Ce n’è abbastanza per dare agio al buon Bizzarri di vedere il suo locale stipato all’inverosimile e far partire la proiezione.