INVIATO CITTADINO L’Università mette in sicurezza via del Liceo

L’Università mette in sicurezza la strada e rimuove potenziali pericoli a carico dei residenti di prossimità in via del Liceo (già Via del Prato).

Abbattuto uno dei due colossali pini che incombevano suscitando preoccupazione. Il secondo è stato adeguatamente alleggerito della ramatura che ne metteva in squilibrio il baricentro. Questo assicurano gli esperti botanici e i potatori.

(foto Sandro Allegrini)

L’operazione rientra nel più vasto quadro di riordino e valorizzazione dei giardini dell’Università. Vera oasi di verde nel cuore della città universitaria, fra l’Elce e la Conca.

Un progetto di carattere naturalistico e culturale che si sposa alla perfezione con la tutela culturale degli storici giardini.

Dichiara il professor Paolo Belardi, già Direttore dell’Aba e attuale Delegato del Rettore al Patrimonio: “Al momento è stato abbattuto un pino domestico che presentava il tronco prostrato su via del Liceo”.

Aggiunge: “La pratica generale predisposta per la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza dall’Architetto Attilio Paracchini, componente della Ripartizione Tecnica dell’Università, prevede l’abbattimento complessivo di sette pini pericolanti e di un cipresso perché ormai deperito (esiste un’apposita segnalazione del Comune di Perugia a seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco)”.

Aggiungiamo che sulla questione fummo i soli e i primi a sollevare l’attenzione, su sollecitazione dei residenti.

Conclude e rassicura Belardi: “Tutte queste piante verranno sostituite con essenze autoctone o comunque più adatte all’ambiente locale, coerentemente con il progetto di restauro dei giardini del Rettorato”.

Torneremo a breve in tema con apposito servizio nell’edizione di domani.