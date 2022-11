INVIATO CITTADINO L’Oratorio dei contadini, alla Chiesa del Gesù, recupera i suoi tesori d’arte, di fede e cultura

L’Oratorio dei contadini, alla Chiesa del Gesù, recupera i suoi tesori d’arte, di fede e cultura. Merito di don Mauro Angelini cui il cardinale Bassetti ha meritatamente assegnato il ruolo di rettore di questa splendida chiesa, dopo la partenza dei padri Barnabiti.

E don Mauro, consigliere spirituale del Perugia Calcio (e molto altro), senza por tempo in mezzo, si è dato alla curatela, competente e appassionata, di questa pietra preziosa tardo cinquecentesca, incastonata nell’acropoli perugina. Rivitalizzando, recuperando, curando materialmente e spiritualmente quanto era necessario.

(foto Sandro Allegrini)

Don Mauro ci comunica che, sulla scia dell’interesse suscitato dalla scoperta di un antico esemplare della Madonna Bambina è giunta alla chiesa una donazione di un ulteriore prototipo di questa rappresentazione Mariana.

La seconda notizia riguarda il restauro in corso di una preziosa tela, già appartenente all’Oratorio dei Contadini, il primo della “torre” cui si accede da via Angusta, piazzale del parcheggio del Mercato Coperto.

Si tratta di un’opera di Pietro da Cortona, dal titolo ‘Natività di Maria Santissima’. Era originariamente collocata sull’altare, ma ora è trasferita sulla porta della sagrestia. Anche al fine di consentirne la visione, dato che peraltro l’Oratorio dei Contadini è in condizioni non esaltanti e in predicato di restauro.

La tela (foto in pagina) era idealmente sorretta da due angeli in volo e illuminata dai raggi della Colomba dello Spirito Santo. La riconsegna alla città, a restauro completamente avvenuto, il 10 novembre alle 18:00.