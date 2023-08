INVIATO CITTADINO L’Onaosi verrà demolita e, auspicabilmente, il parco aperto alla fruizione della città

L’Associazione elcina non è stata con le mani in mano. Anzi, ha tenuto attiva la linea rossa con la Direzione per tastarne il polso e sondarne le intenzioni.

Propositi che, d’altra parte, erano stati pubblicamente esplicitati in occasione della Tavola rotonda di Elce&friends del 17 giugno. E dei quali avevamo dato conto.

Da un incontro con la Direzione dell’ONAOSI di Perugia, tenuto lo scorso 24 luglio (allo scopo di fare un focus sulla situazione e sulle prospettive del Collegio universitario dell’Elce) è emersa la conferma di quanto già affermato dal direttore Tavernese.

Resta la palestra, in regola con la normativa. Come anticipato su queste colonne, il Cda ha deliberato la demolizione della maggior parte dei fabbricati, con l’eccezione della palestra. Rimessa recentemente a norma e attualmente in uso alla sede staccata dell’Istituto Pieralli.

Inizio e tempi della demolizione. La demolizione dell’enorme complesso avrà inizio nel 2024 e richiederà non meno di 18 mesi per il suo completamento.

Ricostruzione… in sedicesimo. La ricostruzione di un nuovo Collegio verrà effettuata nello stesso sito, ma l’edificato avrà dimensioni notevolmente ridotte. L’esistente ha una capienza di 300 posti, ma saranno molti, molti di meno. Sia per la ridotta presenza di studenti, sia per la completa attivazione delle sedi Cupa e Montebello.

Il parco a disposizione della città? È quanto viene unanimemente auspicato. Per il momento si può solo affermare che sono in corso colloqui tra ONAOSI e il Comune per aprire il parco all’uso pubblico, come richiesto da Elce Viva. Ma non c’è nulla di fatto. Anche se sembrano prefigurarsi le premesse per una felice conclusione.

Ma cosa accadrà durante la demolizione? Si paventano invasioni di campo e le temute occupazioni selvagge da parte di sbandati e poco di buono.

Verrà tenuta alta la guardia. E sorveglianza costante per tutto il periodo transitorio, fino al sorgere della nuova costruzione. Sarà attivato un servizio di sorveglianza per tutta l’area, onde evitare fenomeni di vandalismo e occupazioni abusive.