INVIATO CITTADINO L’olivo degli Arconi ha recuperato la sua chioma

Si era cominciato col criticare aspramente quell’intervento. Qualcuno (le Olivastre di Passignano) si era offerto di prendere sotto le proprie amorevoli cure quello spelacchiato esemplare di olivo.

(Foto Sandro Allegrini)

Risulta oggi vincente la posizione prudente sostenuta dall’esperta da noi consultata: Luana Trinari che, in materia, si vede riconosciuto un profilo di autorità e competenza.

Aveva sottolineato che l'olivo era un po' abbandonato nella manutenzione e sofferente per il cantiere. Pertanto si era stati quasi costretti a effettuare un intervento drastico.

Mettendo in risalto che i tagli “avevano mirato a riportare la chioma a vaso, come i classici olivi umbri”.

Anche l’esperto Claudio Bazzarri non aveva lesinato critiche sottolineando come quell'olivo, non dovendo produrre o essere potato industrialmente, richiedeva un trattamento da pianta ornamentale, di alta caratura simbolica.

L’analisi di Luana si fondava sulla circostanza che i tagli importanti denunciavano il desiderio di fare potature di ritorno perché forse l'olivo non aveva avuto manutenzione durante gli anni precedenti. Considerando che i rami erano volati con grossi succhioni.

E mettendo soprattutto in rilievo il fatto che gli interventi edili non hanno, usualmente, un adeguato rispetto del verde.

Ora abbiamo fatto un giretto in zona verificando, e documentando fotograficamente, che quell’intervento, tanto criticato, era corretto e proficuo.

L’olivo, infatti, oggi mostra una bella chioma che smentisce in tutta evidenza ogni lettura polemica.

Ed è importante che sia tornato in buona salute.

Anche perché riveste un significato politico e civile. Essendo stato piantato, nell’àmbito del Festival del Giornalismo, il 20 aprile 2010, in memoria di Peppino Impastato e dei giornalisti uccisi per mano della mafia.

Una nuova presenza aperta alla speranza. Piace rilevare che, accanto a quell’olivo di età elevata, ne è stato piantato uno giovane e in ottima salute. Che sia di buon auspicio per il verde della città e per la carica simbolica che riveste (pace, fratellanza). Specie in un momento di guerra e di dolore come l’attuale.