INVIATO CITTADINO L’estate di San Martino, arrivata in ritardo, si allunga ai giorni successivi

Il brocardo recita L’estate de San Martino dura tre giorni e m pochino.

L’inizio sarebbe dovuto corrispondere col giorno della Festa, ossia l’11 novembre. Invece, almeno da noi, è piovuto sia il sabato che la domenica.

Il detto si è invece meteorologicamente concretizzato a far capo da martedì 14 e il “pochino” si protrae fino alla data odierna, con una piccola appendice per la mattinata di domani venerdì 17 (giornata, stando sempre alla tradizione, particolarmente jellata, in quanto somma le due “catastrofi” del dies e della data).

In questo caso, si invera l’altro detto Per San Martino, l’inverno è più vicino.

Scontato, ma non fuori luogo, riferire brevemente l’eziologia del detto, tra fede e tradizione, legandosi al celebrato dono del mantello.

Il santo di Tours avrebbe donato a un poveretto, colpito da un gelido acquazzone, la metà del suo mantello. Avendone poi incontrato un altro, gliene avrebbe ceduta l’altra metà.

A questo punto, per intercessione divina, il cielo si rasserenò ed uscì il sole, come se fosse arrivata un’estate fuori stagione.

Impossibile non ricordare in letteratura la poesia carducciana e pascoliana e quella, meno nota, di Cesare Pavese, dalla raccolta “Lavorare stanca” (Le piazze e le strade / han lo stesso profumo di tiepido sole /che c’è qui tra le piante. Ritorni al paese. /Ma Torino è il più bello di tutti i paesi)

A Perugia, sulla facciata della chiesa di San Martino al Verzaro, costruita sopra la cinta muraria etrusca, è murata una mattonella ceramica che ricorda la donazione del mantello. La realizzò Amedeo Lunghi nel 1934.

La scritta sottostante recita Ecclesia Sancti Martini Episcopi.