INVIATO CITTADINO L’Elce ricorda Stefano Brando, nel terzo anniversario dalla scomparsa

Sono passati esattamente tre anni da quell’evento dolorosissimo per un’intera comunità.

Stefano, un uomo e un professionista esemplare: medico di fiducia di tante persone. Vittima della sua stessa vocazione che lo portò a contrarre l’infezione coronavirus da una sua assistita.

Morto, dunque, esattamente il 19 novembre 2020, nell’espletamento generoso della propria professione.

Lo ha ricordato il parroco, don Riccardo Pascolini, collegandone la commossa rievocazione alla fabula evangelica dei talenti.

“Stefano ha utilizzato al meglio i suoi talenti, come il servo saggio. Donandosi senza risparmio e corrispondendo alla propria vocazione, avvertita come dovere”.

“Ha vissuto poco – ha detto – ma nel modo giusto. Non il quanto, ma il come: è questo che conta”.

L’assemblea ha ascoltato con intensa partecipazione.

A molti dei presenti non è sfuggito il nesso tra l’Elce e la famiglia Brando.

Il padre di Stefano, Noris, è stato per anni preside della Leonardo, vera colonna educativa perugina. Non solo un accorto pedagogo, ma anche uomo di estrema generosità. Cui non sfuggivano le esigenze educative, didattiche e umane dei ragazzi a lui affidati.

In un colloquio alla fine della liturgia, la vedova di Stefano, Patrizia Sargentini (anche lei educatrice e donna di vasta cultura, amante della letteratura e studiosa di Capitini) ) ci ricorda in privato colloquio che Noris fu suo preside alla scuola media e che poi ebbe la sorte di averlo come suocero quando, appena ventenne, si legò d’amore e fiducia col caro Stefano.

Pagine di vita privata che hanno rettamente alimentato la formazione di due splendide figlie, ormai donne, che portano lo stesso sguardo buono del padre e del nonno.

Figure, quelle dei Brando, alle quali va il ricordo grato di quanti li hanno conosciute. E che saranno sempre presenti al cuore e alla mente della comunità elcina.