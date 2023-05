INVIATO CITTADINO L’Elce diventa tappa del campionato enduro

L’Elce, come percorso urbano, attraversata dal campionato enduro con atleti provenienti da tutta Italia. Strada e fuori strada di grande appeal.

Enduro Circuit Umbria - Round 2. Partenza dall’acropoli in piazza della Repubblica, fino a un off road da Montemorcino.

Premiazione al Barton Park e partecipazione entusiastica di pubblico, disseminato lungo tutto il percorso.

Un’organizzazione perfetta che ha visto impegnati Municipale e volontari in efficace sinergia. Sotto il vigile controllo dell’Assessore alla sicurezza Luca Merli (foto).

(foto Sandro Allegrini)

Il quartiere elcino ha visto i concorrenti scendere da via Vecchi a via Antinori. Di particolare difficoltà il tratto a lato del Centro parrocchiale di San Donato, con la scalinata che porta alla Leonardo da Vinci, accessibile anche attraverso uno scivolo, appositamente realizzato. E poi le ripide scalette di accesso al Parco di via Torelli, con risalita alla sommità della stessa strada intestata al poeta satirico dialettale, con discesa, lungo via Calindri.

Tra verde e cemento in efficace equilibrio. Con una folla di curiosi lungo via Maria Bonaparte Valentini e adiacenze. Atleti, oltre 250, a scapicollo. Equilibrismi, spericolate acrobazie, prove di forza e di coraggio. Per quello che esalta la competizione e un avvicinamento alle bellezze cittadine. Hanno vinto tutti. Ha vinto soprattutto Perugia.