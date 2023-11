INVIATO CITTADINO L’editoria perugina in trasferta all’Ambasciata di Svezia in Roma

La delegazione perugino-corcianese – costituita dall’autore Tomas Bacoccoli, da Gianluca Galli (Morlacchi Editore) e dall’assessore alla cultura del Comune di Corciano, Francesco Mangano – è stata accolta dall’ Addetta culturale Malena Hessel, dai Consiglieri d’Ambasciata Maria Åkerlund De francisco, e Samuel Sandberg Bremell.

Porte aperte e grande cordialità da parte del personale della Residenza svedese in occasione degli appuntamenti del Novembre nordico a Roma.

Un incontro letterario, di forte caratterizzazione culturale, accompagnato da un aperitivo light che ha richiamato un vasto pubblico.

È intervenuto l’autore, Tomas Bacoccoli, imprenditore e scrittore italo-svedese, che ha presentato il suo commovente libro “Ritorno in Umbria” [a breve la recensione nella rubrica LETTI PER VOI].

Ha raccontato una storia vera, intrisa di affetto filiale, per la cura dell’anziano padre affetto dall’Alzheimer.

Dai successi imprenditoriali nel Paese delle renne, al ritorno in Corciano con la creazione di un’azienda di sicuro successo, legata alle risorse e alle caratteristiche del territorio.

Per parte sua, l’avvocato Francesco Mangano ha ricordato come quel libro, venduto in oltre 20 mila copie in Svezia, sia stato elemento propulsore per la promozione del territorio del borgo di Corciano.

Il paese di Coragino sta infatti beneficiando di visite turistiche di delegazioni svedesi, con tante persone animate dalla curiosità di esplorare i luoghi presenti nel romanzo. Un vero e proprio “Grand Tour” fino al cuore verde d’Italia.