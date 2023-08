INVIATO CITTADINO L’Arco Etrusco va visto da davanti. Il versante posteriore è irrilevante

Non sono pochi i turisti che approcciano l’Arco d’Augusto dal fronte sbagliato.

Mi dice un residente di zona: “Scendono per via Ulisse Rocchi, chiedono informazioni. Si fermano all’altezza della tabaccheria, scattano qualche foto e se ne vanno”.

(Foto Sandro Allegrini)

Insomma, non scendono per ammirarne il prospetto frontale?

“No. E rimangono molto delusi, nel vedere quelle pietre con poco verso. Senza i due torrioni, senza l’Arco vero e proprio. Insomma, si chiedono ‘Il tanto decantato monumento etrusco è tutto qui?’ e se ne vanno scornati”.

Lo hai notato più volte?

“Per la verità, qualche volta ho anche inseguito i distratti invitandoli a scendere fino a piazza Grimana per poter ammirare il monumento nella sua dimensione e forma che meritano apprezzamento”.

Come hanno reagito?

“Ringraziandomi di tutto cuore e scattando foto ai torrioni, alla Fonte Tezia, a via Bartolo, alla piaggia e alla chiesa di San Fortunato. Stavolta, tutto dalla giusta prospettiva”.

Che fare?

“Non voglio dare suggerimenti: sta ad altri trovare soluzioni idonee. Dico solo che, da perugino, mi dispiace questa fruizione errata delle nostre straordinarie bellezze”.

Ecco la nostra. Si potrebbe mettere sul fronte interno, anche in Palazzo Brutti, sede della Soprintendenza, una gigantografia che proponga il frontale del monumento nella sua maestosità (non quell'antiestetico accrocco della controfacciata). Con la scritta relativa. Tanto per far capire che quanto si vede da via Ulisse Rocchi è un modestissimo rovescio della medaglia. Bruttarello anzichenò.