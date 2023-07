INVIATO CITTADINO L’amicizia Maddoli-Venanti validata dall’esperienza politica

Esordisce: “Non più tardi di ieri mattina, Franco Venanti mi telefonava per salutarmi e scambiare idee e considerazioni sulla realtà sociale italiana e sulla situazione attuale del mondo. Era un amico, un grande artista, intelligente e curioso, aperto al dialogo”.

Il ricordo della sua presenza in Consiglio Comunale. “Lo avevo conosciuto più da vicino quando fu Consigliere nella mia amministrazione di Sindaco, di diversa parte politica, ma sempre rispettoso e costruttivo”.

La nascita di un’amicizia per una città migliore. “La nostra amicizia si è rafforzata con tempo e il nostro scambio di opinioni, sempre più coincidenti, si era fatto più frequente, al fine di contribuire a una politica e a una città più umana, più solidale, più partecipe ai grandi e comuni problemi”.

La lungimiranza e la sensibilità dell’artista. “Attraverso la sua capacità artistica, Franco Venanti sapeva interpretare le dinamiche che oggi attraversano il mondo e desiderava comunicarle, parlarne, affrontarle”.

Una grande perdita. “Oggi mi sento più povero per la perdita dell’amicizia sua e, progressivamente, di tante altre persone che hanno contribuito alla nostra storia. Per questo lo saluto, insieme alla sua Famiglia, con tanta nostalgia e insieme con la gratitudine per quanto ci ha donato”.