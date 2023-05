INVIATO CITTADINO L’agnellino marmoreo che ha graziato i convegnisti

Dinamica dell’evento e scatti esclusivi. L’agnellino marmoreo che ha graziato i convegnisti. Tutti i particolari e le foto dei materiali con possibile ricostruzione.

Poco è mancato che una sculturina colpisse due persone sulla terrazza della Vaccara. Fortuna gli ombrelli! Lo mostrano inequivocabilmente le riprese delle telecamere.

Era in atto ai Notari un convegno di americanistica, quando qualcuno è uscito per prendere una boccata d’aria salendo sulla terrazza del livello superiore.

Cadeva una pioggia fastidiosa e gli ombrelli erano aperti. Tanto da fungere da usbergo.

L’opera caduta da una mensola è la graziosa scultura a tutto tondo di un agnellino, con tanto di vello riccioluto.

Le zampette sono rimaste ancorate al supporto, mentre il corpo e la testina sono piombate sul terrazzo frantumandosi. Per fortuna, non in modo eccessivamente scomposto e frammentato. È così aperta la possibilità di un restauro completo.

La caduta della scultura è connessa anche ad altri poco preoccupanti danneggiamenti e distacchi del materiale lapideo.

Il crollo è legato alla forte ossidazione che ha colpito il ferro centrale di supporto che ha finito col perdere adesione col materiale lapideo. Il quale, forse per effetto del vento, si è allentato e disconnesso. Fino alla dimissione dalla sede. Il materiale lapideo era in evidente sofferenza, come dimostra la persistenza di muschi verdognoli e concrezioni, frutto evidente dell’esposizione a nord.

Era in servizio una solerte dipendente della Municipale, conosciuta e apprezzata per il suo forte attaccamento identitario alla città e alle sue risorse storico-artistiche. È forse un caso ma, anche in precedenti circostanze di cadute e distacchi, la vigilessa era di turno al Posto di polizia in Palazzo dei Priori. Ne demmo tutti i particolari nel febbraio 2021.

Anche in quel caso, C. P. si premurò di ricevere in consegna la protome bronzea di giraffa mettendola in custodia in cassaforte. A tutela di un bene di forte caratura simbolica.

Proprio alla vigilessa “dagli occhi che parlano” dobbiamo gli scatti in pagina.

È da aggiungere che i vigili del fuoco, allertati per le verifiche del caso, hanno effettuato un’ispezione di tutta la facciata interessata dal distacco senza rilevare ulteriori pericoli.

L’intervento di restauro restituirà l’opera nella sua interezza. E, già che ci siamo, è da ripetere non è mai superfluo il controllo costante dello stato di salute del Palazzo simbolo della città. E non basta.