INVIATO CITTADINO Isola della cattedrale: restauro in vista del traguardo

Isola della cattedrale. In vista del traguardo… ma ci sono ancora un paio di cose sulle quali intervenire. Si troveranno le risorse?

I cinque step (o stralci) del progetto vanno avanti. A tamburo battente. Si smontano i ponteggi in piazza Danti e in piazza Grande. Tutto dovrà essere pronto per la festa di commiato al cardinale Bassetti, prevista per maggio.

Poi, anche via delle Cantine, piazza Cavallotti e via Maestà delle Volte saranno pronte. Di certo per San Lorenzo, quando si potrebbe fare una solenne inaugurazione dell’intera Isola risanata.

“In piazza Cavallotti e alle Volte, con l’occasione del restauro delle facciate – dice il priore dei canonici, il monsignore filosofo Fausto Sciurpa – si provvederà anche a mettere in sicurezza contro possibili nuovi distacchi di materiali che avevano comportato transennamento per motivi di prudenza”.

Dunque, pulizia e consolidamento vanno a braccetto.

Sono stati effettuati anche interventi fuori preventivo. Ci riferiamo alla restitutio ad integrum del rosone, consolidato e ripulito, coniugando aspetto statico e artistico. Un capolavoro!

Così come la pulizia delle vetrate, coperte da uno stanziamento aggiuntivo dovuto a “san” Brunello. Il crocifisso di Polidoro Ciburri è finalmente visibile. Così come sono pienamente apprezzabili le vetrate che hanno recuperato sicurezza e visibilità.

Siccome al bene non c’è mai fine, l’Inviato Cittadino propone altri due interventi per completare “al bacio” un lavoro lodevole e meritorio.

Ci riferiamo alla questione delle campane, inserite in un campanile tornato splendido. Esistono problemi legati all’impianto e alla funzionalità. Sarebbe bello poter riascoltare compiutamente la “Lunga” ossia la seconda campana che annunciava per mezz’ora il “mattutino”.

Ultima richiesta-segnalazione che intendo proporre è quella relativa al restauro artistico del monumento a Giulio III. Qui c’è da agire su due versanti. Primo: la pulitura del bronzo che risulta verdognolo e disomogeneo. L’opera di Vincenzo Danti merita attenzione e rispetto. È stata fusa col materiale più pregiato e mostra segni di evidente degrado (specie se guardata dall’alto, si assicura).

Poi, a proposito del basamento, pare sia stato ripulito, ma i quattro pannelli con scritte non sono leggibili. Operare un rubricatura non sarebbe difficile né costoso. È vero che l’operazione non rientra nel bonus facciate, ma si può auspicare un ultimo sforzo per completare l’operazione? Direi proprio di sì. Anche perché quelle scritte sono di grande significato. Ne parleremo in un prossino servizio.