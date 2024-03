INVIATO CITTADINO Intervento lungamente atteso sulla perdita dell’acquedotto in viale Zeffirino Faina

Anche il flusso idrico è rimasto chiuso per consentire i lavori. Dato che, ovviamente, era stato serrato il grosso collettore ai piedi di via del Tempio, in corrispondenza della prima curva a destra a salire.

Andata a buon fine la nostra segnalazione, che raccoglieva la protesta di alcuni residenti di prossimità i quali avevano segnalato il costante cedimento della strada. Che, proprio in quel punto, calava continuamente, grazie alla perdita che sottraeva terreno di appoggio. E a nulla valeva il catrame a freddo continuamente riportato.

Ieri, una robusta squadra di tecnici e operai al lavoro con scavatore, camion, due mezzi di servizio e un cospicuo gruppo di addetti, per sbrigare la faccenda in modo rapido e sicuro.

Serrato il collettore, scavato nel punctum dolens, gli addetti hanno fatto rilievi e messo mano alla riparazione. Effettuata con rapidità ed efficienza, non senza qualche doppia protesta.

La prima, quella dei residenti in zona, rimasti senz’acqua per un po’. La seconda, da parte di quanti si lamentavano di non poter passare coi mezzi, a causa dei lavori in atto.

E il bello, anzi il comico, risiede nel fatto che da viale Innamorati il segnale e l’avviso erano collocati in prossimità della ex Casetta della Pesa (oggi pizzeria), all’altezza della confluenza con via Fuori le Mura.

Il secondo avviso, per chi scendeva dal Borgo, era posizionato all’imbocco superiore del viale. Dunque, uomo avvertito…

Ma, come si dice, c’è sempre chi vuole la botte piena (ossia l’intervento immediato) e la moglie ubriaca (per dire: la libertà di passare con mezzi propri durante l’esecuzione dei lavori). E qualcuno ha pure alzato la voce.

Al dire degli esperti, che hanno effettuato riprese in loco, non si trattava di una perdita importante. Ma il fatto è che sussisteva da sei mesi. Se è vero che gutta cavt lapidem (e mai il detto fu così appropriato), è altrettanto realistico supporre, e sostenere che, qualche litro alla volta, le perdite potevano assommare a parecchi metri cubi.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)