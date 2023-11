INVIATO CITTADINO Iniziative al Mercato Etrusco. Bambini, ed ecco a voi… la fattoria

Sono venuti a piedi da Sant’Erminio, accompagnati dalle loro maestre, rigorosamente (e prudentemente) dotate di giubbotto da camminata.

Su per il salitone di San Giuseppe e poi lungo viale Sant’Antonio, le scalette di via della Pergola e, oltre il campetto da Basket, finalmente alla piazza del mercato.

Accolti dai giovani animatori, pronti a rispondere alle loro domande.

Il tutto allietato – ma è casuale – da un trio di strumentisti che eseguono musica folk.

Tanti quesiti ai produttori che espongono nei vari gazebo.

Non senza aver ascoltato le introduzioni relative al contesto storico-architettonico. Questo è l’Arco Etrusco, là Palazzo Gallenga e così via.

Poi la maestra che interloquisce: noi abbiamo qualcosa del genere? Siiii: l’orto che coltiviamo noi stessi.

Quindi un giro di ricognizione, l’ascolto attento dei vari produttori.

Il simpatico Mario, allo stand di frutta e verdura a chilometro zero, mostra un ortaggio.

“Cos’è questo?”. In coro: “Peperone, cetriolo!”. La frutta no, perché sarebbe troppo facile.

Poi le uova, bianchissime. E tutto il resto.

Una esperienza che costituisce un segmento dell’educazione alimentare, entrata a far parte, se non come materia, come cultura trasversale alle discipline.

Cappellini e gadget appetitosi fanno da contorno a una mattinata… memorabile.

(Foto Sandro Allegrini)