INVIATO CITTADINO Influencer? Codice deontologico? Sì, grazie. Parte da Perugia l’SOS della comunicazione

Una tavola (che più ‘rotonda’ non si può) per concordare, catalogare, decretare cosa sia etico e cosa no, cosa lecito o illecito, morale o immorale… e così via. Insomma: etico, inteso anche nella sua carica etimologica di “ethos” inteso quale costume, oltre che principio morale.

Nella società del “consumo digitale” occorre puntualizzare, evitare scivoloni insidiosi che possono ledere diritti.

E bene hanno fatto a organizzare la Prima Edizione de “La SOStenibilità Virale – Social e Responsabilità: Temi etici del Contemporaneo”, patrocinata dal Ministero dello Sport e dei Giovani.

Per disvelare, anziché velare, “di che lacrime grondi e di che sangue” la comunicazione sociale. Era dunque necessario porre le basi per un nuovo approccio responsabile del content creator.

Una nuova professione a tutti gli effetti che oggi, in Italia, conta circa 350mila persone. Non un manipolo di soldatini, ma un vero esercito, ancora privo di generali e di un necessario codice deontologico.

Su questi temi e sull’impatto che oggi i contenuti proposti in rete dagli influencer hanno nella società e nel dibattito pubblico si è focalizzata la tavola rotonda di Perugia.

I relatori, ognuno dalla propria prospettiva e del proprio ambito di competenza, hanno cercato di fotografare le infinite sfaccettature di una nuova socialità che ha risvolti economici, educativi, sociali, filosofici e tecnologici.



Merito e onore al perugino Matteo Grandi che in queste faccende è precursore. Specie in materia del “diritto degli utenti ad ambire a un ambiente digitale sano e sicuro”. Sempre che questo non confligga con la libertà d’espressione di chi questi contenuti propone.

Ci hanno messo del loro Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Padre Philip Larrey, filosofo e Preside della Facoltà di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, Sonia Montegiove, analista informatica e formatrice.

Come pure Francesco Nicodemo, Direttore Editoriale della Fondazione Italia Digitale, la nostra Valentina Franzoni, ricercatrice del Dipartimento d’Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.

Perché, lo sappiamo, le parole sono pietre e, se lanciate a casaccio, possono far male.

Hanno detto (competentemente) la loro Antonio Romano, architetto e designer, esperto di comunicazione, e Maurizio Valente, Vicepresidente dell’Associazione dei Content e Digital Creators.

Insomma, resta fondamentale l’educazione digitale.

Che deve muoversi secondo valori di responsabilità, condivisione, credibilità, indipendenza, adv.

Con due stop inderogabili: al bullismo e alla violenza.