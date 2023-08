INVIATO CITTADINO Incontri al Bar Porta Pesa

La tradizionale colazione al bar allo Slargo della Pesa, gestito dalla bravissima Cristina, cinese, ormai perugina d’adozione.

Cornetto e cappuccino per prete e parrocchiani dopo la liturgia domenicale con don Calogero di Leo, parroco di Santa Maria Nuova e Piazza Piccinino.

Con loro, eccezionalmente, Padre Antony, sacerdote che, per le festività dell’Assunta, sostituirà il collega in trasferta a Roma.

Degna di nota la circostanza che Padre Antony è referente per i fedeli di lingua e cultura anglosassone. Non solo mediatore linguistico, ma sicuro tramite per affrontare percorsi di fede e spiritualità.

È perfettamente bilingue ed ha celebrato anche stamane con una dizione eccellente e una completa padronanza strutturale e lessicale della lingua del Manzoni.

Dice: “Ho battezzato diversi bambini, ma anche adulti, che intendono ricevere il sacramento secondo il rito cattolico”.

Aggiunge: “Ho anche celebrato un matrimonio tra una orientale e un perugino di Ponte San Giovanni”.

Insomma: un sacerdote trasversale alle appartenenze linguistiche e antropologiche.

In occasione della processione dell’Assunta, che si terrà domani sera (dalla chiesa cattedrale a Monteluce) sarà Padre Antony ad accogliere i fedeli che passeranno davanti alla chiesa di Santa Maria Nuova.

Così come sarà ancora lui a celebrare le messe alla Pesa e in Piazza Piccinino il giorno dell’Assunta.