INVIATO CITTADINO Incendio ieri sera in via Bonazzi, davanti al civico 38

Nello spazio compreso fra le scalette di via Grecchi e via Bonazzi, in prossimità dello snodo per via Cesare Caporali, si incendia una macchina in sosta.

Per ragioni ancora sconosciute.

Intervenuta sul posto la Polizia di Stato. Che si è fatta prontamente carico di spostare moto e scoter parcheggiati in prossimità, sottraendoli al rogo.

Poco dopo, l’arrivo dei pompieri che hanno rapidamente sedato le fiamme.

Nel frattempo, era stato inibito il passaggio ai pedoni.

Dopo di che, tutto è tornato alla normalità.

(ph. Gianluca Papalini)