INVIATO CITTADINO Inaugurato il Giardino delle Farfalle

Inaugurato il Giardino delle Farfalle. L’evento nell’ambito della Festa Monteluce & Friends.

Un riquadro di terra vicino alla chiesa di Monteluce, nella scarpatina che scende sotto il palazzo della Farmacia.

Già zona destinata a butto di rifiuti e immondezze varie. Tutto è stato ripulito, con piantumazione arborea e pulizia regolare.

Una sinergia tra il Piedibus del Ben Essere (per una mobilità naturale e… salutare) della dottoressa Erminia Battista e lo scultore open air Adriano Massettini. Che dona sempre alla città le proprie opere con straordinaria generosità.

In questo caso, l’angolo realizzato a Monteluce è stato impreziosito con una serie di animaletti colorati, realizzati, more solito, con argilla e cellulosa: materiali che più naturali non si può.

Bruchi, farfalle, animaletti gioiosi dai cromatismi esaltanti.

Una prova di attaccamento alla natura e al territorio. Installazione da vedere. Non solo per bambini.