INVIATO CITTADINO Inaccessibile il parcheggio di viale San Domenico

Il Circolo del Tempobono annulla la cena. E all’Arena Borgobello si fa spettacolo. Come? In crisi anche il Teatro di Figura di Mario Mirabassi.

Venerdì sera uno spettacolo di cabaret all'Arena. Pubblico scarso.

Come ci sarà martedì 25 (al modico costo di € 10 per gli adulti ed € 6 per i ridotti. Ma le iniziative estive del Comune non sono gratuite?). Con quale pubblico?

Ieri mattina qualcuno si è recato a verificare la situazione dei lavori e fotografare da viale San Domenico a ridosso di porta San Girolamo e dalla via del Cortone appena sotto il Circolo (foto in gallery).

L'Arena è raggiungibile a piedi e dalle auto con dimensioni ridotte (capaci di entrare ed uscire da corso Cavour).

Come servizio minimo è concesso di entrare (con mezzi di ridottissimo ingombro) dall'accesso lungo corso Cavour e scendere fino a una piccola porzione di parcheggio lasciata disponibile, per un numero ridotto di vetture. Ma la strettoia del Bicini è tale che una vettura media non ci passa.

(Foto Francesco Taddei)

Perchè è necessaria l'auto? Non è che tutti abitino a quattro passi da lì. E nemmeno è pensabile poter utilizzare i mezzi pubblici dopo una certa ora.

Gli incontri socio-conviviali al Circolo del Tempobono sono dunque messi in forse per tutta l’estate. Anche perché la spesa non può arrivare al Circolo, se non con mezzi che possano passare sotto l'arco del teatro Bicini. E i soci non hanno un'età verde che consenta di affrontare certi disagi.

Dicono i soci: “A piedi rifornire il circolo non sarà possibile per vettovaglie, vino, acqua, gelati…”. Dunque: tutto fermo.

C’è anche chi osserva: “Ci si chiede come ci arrivano quelli dello spettacolo che avranno strumenti e attrezzature da portare”.

Intanto, il presidente Enzo Garghella parla di un sopralluogo delle maestranze e dei tecnici e autorità comunali nella mattinata di domani. Sarà presente anche un rappresentante del TFU.