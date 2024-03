INVIATO CITTADINO In viale Faina una perdita idrica da sei mesi… nell’indifferenza generale

Dice: “Ho segnalato, verbalmente e per mail, ma nulla si muove”.

Aggiunge: “Migliaia di litri d’acqua se ne vanno, togliendo supporto alla strada che cala continuamente”.

Racconta: “Inutile ripristinare la superficie riportandovi sacchi di catrame. Il problema si ripropone dopo qualche giorno”.

Ci porta sul posto e spiega che la perdita emerge poco in superficie, ma lavora sotto la strada. Tanto che, portando via terreno d’appoggio, ne causa il continuo sprofondare.

Riferisce di aver contattato personalmente il sindaco Romizi che gli ha promesso interessamento. Il primo cittadino gli ha risposto di aver comunicato la faccenda ad Umbra Acque.

La storia si complica perché – a quanto riferito dal residente – la Società avrebbe risposto che le erano negati i permessi. Rimbalzando agli Uffici i quali rispondono che nessuna richiesta è pervenuta.

Insomma: un guazzabuglio da cui non si esce.

Ecco come sanno le cose. I lavori per il rifacimento della linea storica dell’acquedotto sono partiti, nella primavera 2023, dal Cassero di S. Angelo, dipanandosi per viale Faina, all’intersezione con via del Fagiano e poi lungo il viale, fino all’altezza dello studentato (oggi chiuso) ex Case operaie della Saffa.

I lavori si sono protratti, causa una serie di imprevisti (prevedibili… data la vetustà della struttura e la mancanza di piante aggiornate). Di fronte al Collegio universitario, i lavori si sono dovuti fermare, causa l’apertura delle scuole. L’impegno è quello di riprendere la prossima estate. Rifacendo tutto nuovo fino all’intersezione con via Innamorati e addirittura collegandosi con lo studentato (demolito e ricostruito) sotto via Astorre Lupattelli.

Questo lo stato dell’arte della questione.

Ma l’osservazione del residente non è leggera né peregrina. Nessuno impedisce, insomma, che si possa intervenire (essendoci i requisiti di necessità e urgenza) sulla curva dove avviene la perdita, effettuando una riparazione ben fatta. In attesa che, con la prossima estate, venga eseguita la sostituzione integrale della vecchia linea ammalorata con la nuova.