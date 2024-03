INVIATO CITTADINO In via Torelli all’opera una squadra di Edilizia Acrobatica

Dove non si può entrare con un mezzo dotato di elevatore o piattaforma aerea, entrano in funzione loro: i funamboli della muratura.

Accade in stradine e vicoli dell’acropoli, come via del Bulagaio, stretta e disagevole, nella proprietà Melelli.

Ma avviene anche in luoghi della città moderna. Come all’Elce, in un condominio al civico 45 di via Ruggero Torelli, dove non si voleva piazzare un mezzo ingombrante che inibisse l’accesso ai garage.

Era necessario rinforzare una canna fumaria, il cui comignolo era già crollato in occasione di un piccolo evento sismico.

Effettuata la visita, formulata la diagnosi. Si trattava di mettere in sicurezza una canna fumaria fittile attraverso una serie di fasce di contenimento in acciaio che scandissero ogni piano. Garantendo l’aderenza del manufatto alla parete.

Lavoro da effettuare con calma e precisione.

Alla bisogna si sono prestati quelli dell’Edilizia Acrobatica al lavoro da qualche giorno.

Si calano dall’alto con solide imbracature e procedono al fissaggio con trapani a percussione che mandano in profondità stopper, dadi e bulloni.

Dato che li abbiamo individuati nel corso di altre operazioni, riconoscono il cronista e si mettono in posa. Sebbene… sospesi.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)