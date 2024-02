INVIATO CITTADINO In via Brunamonti i pedoni cadono come birilli

Non è la prima volta che accade. A cadere a terra è stata buon ultima una suora, come ci riferisce una residente di prossimità.

Eppure si tratta di un problema da risolvere con qualche secchio di malta cementizia. O di bujacca, come si definisce a Perugia il cemento liquido versato sugli interstizi che dividono le lastre o basoli di porfido.

Il fissaggio e il riempimento delle fughe è cosa che è capace di fare anche un bambino. E ha un costo prossimo allo zero. E comunque molto inferiore ai costi sanitari per sistemare caviglie e stinchi.

Qualcosa di simile a quanto si vede in via Maria Alinda Bonacci Brunamonti si nota il via Cesare Battisti, sul lato che fiancheggia l’Arco Etrusco.

Solo che la via “pazza”, come la chiamarono i perugini, di marciapiedi ne ha due. E solitamente viene percorso quello che lambisce il muro e la ringhiera che si aprono sulla Conca. Qui le fughe sono stuccate. Anche se qualche mattonella si stacca, per la nota incompatibilità tra cemento e profido.

In via Brunamonti, al contrario, di marciapiede ce n’è uno solo, sul lato che fiancheggia la scuola Ciabatti e si protende verso il piazzone e Monteluce.

Qui, fino a un certo punto, le fughe sono stuccate. Ma, da un certo punto in poi, le fessure di qualche centimetro fra le lastre sono insidiose e provocano cadute.

Si rimedi, dunque, al più presto all’inconveniente.

Noterella perugina. Perché via “pazza”. La via Cesare Battisti è usualmente chiamata Strada Nova. Attenzione: non Via Nova, ché quello è il nome di via Mazzini.

Perché Nova? Per distinguerla da via Vecchia, indicante l’attuale via Ulisse Rocchi. Guarda caso, intestata proprio al sindaco che volle via Cesare Battisti e che rischiò la crisi politica a causa dell’incidente in cui morirono cinque operai coinvolti da una frana o che caddero dalle impalcature alzate per costruire la strada rischiosa, con la pioggia che aveva imbevuto il terreno.

E perché Pazza? Si voleva collegare Palazzo Gallenga e piazza Grimana con piazza degli Aratri, oggi Cavallotti. Sembrò una pazzia voler costruire una strada pensile, sbranando la scarpata fra Arco Etrusco e Conca. Annegando una parte della cinta muraria etrusca e sostenendo il tutto con un ardito muro di contenimento verso il dirupo della Conca.

Fra l’altro, la sottostante via Corrotta (dove, ironia della sorte, ebbe sede una Caserma dei Carabinieri) non è “poco perbene”. Deve invece il suo nome al fatto che, costruendo via Cesare Battisti ,si interruppe (corrupta/rotta) la strada urbana che dalla Porta Conca superiore adduceva agli orti del Verzaro.