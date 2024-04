INVIATO CITTADINO In via Bonazzi 57 #Spazio... all’Arte

È stata inaugurata ieri la mostra “Elementi” di Valentia Angeli. Visitabile dal 13 aprile al 9 giugno 2024.

Visto il gradimento delle precedenti iniziative, #Spazio in via Bonazzi 57 a Perugia, a far capo dal 13 aprile 2024, ospiterà mostre in permanenza. Avranno tendenzialmente cadenza bimestrale.

Collaborazione interessante con la GC2gallery, galleria di arte contemporanea diretta da Lorenzo Barbaresi. Personaggio ben noto alle cronache di settore anche per l’attività che lo vede impegnato nelle esposizioni presso il resort Borgo Brufa.

Sotto la lente le più interessanti figure di artisti umbri o ispirati all’Umbria, che si susseguiranno con regolarità.

#Spazio è stato concepito anche come luogo disponibile per eventi temporanei e momenti di incontro, sarà adibito alla cultura e alla bellezza, senza perdere la sua vocazione iniziale.

PS. Piace rilevare che via Bonazzi può contare su una tradizione artistica di rango. Qui ebbe lo studio il pictor optimus Franco Venanti, figura di rilievo nazionale e internazionale. Oltre che persuaso cantore di peruginità.