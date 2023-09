INVIATO CITTADINO In via Annibale Vecchi anche i vasi… parlano

È ormai un must della zona. Non passa giorno senza che incauti automobilisti non prendano a colpi di paraurti quei vasi posizionati davanti al negozio Exstro.

Il titolare, un giovane creativo e spiritoso, ha pensato bene di ricorrere all’espediente dei vasi “parlanti”.

(Foto Sandro Allegrini)

Ha così apposto un cartello che recita “Non colpirmi. Sono un vaso. Ho dei sentimenti anch’io”.

Una provocazione garbata, rivolta ai distratti o imprudenti che, quotidianamente, colpiscono e rovesciano quei vasi. Riducendo a mal partito le piantine e i fiori che vi sono collocati.

È utile? Si spererebbe di sì. Anche se c’è chi rovescia e se ne va. Senza nemmeno l’educazione, o il buon senso, di raccogliere e rimettere a posto il “ferito”.

Senso di colpa? No: mala educación allo stato puro!