INVIATO CITTADINO In vetrina da Bottini, awaiting UJ

Perugia s’imbelletta per il 50.mo compleanno di Umbria Jazz.

Le vetrine cercano di attrarre l’ospite musicomane. E si presentano con riferimenti ai contenuti musicali dell’evento. Anzi: della somma di numerosi e qualificati eventi che punteggiano il prezioso compleanno.

Così la profumeria dell’amico Bottini che, tra balocchi e profumi, propone una doppia versione artistico-artigianale legata alla passione per il pentagramma jazzato.

Due focus, ravvicinati, ma distinti.

L’arte di Pasticci. Il primo offre una rotonda scultura metallica di donna adagiata, uscita dalla factory (sottostante) di Paolo Pasticci in via della Luna. Unita a una scultura in legno che propone le lettere U e J, nella celebre sigla.

I ‘bucciotti’ di Pagnotta. Un secondo focus è ancora sul jazz, raccontato attraverso cinque “bucciotti musicisti” di colore. Nella splendida e iconica forma avvalorata dalla tradizione di New Orleans.

Il capo banda suona il sax, gli altri imbracciano il contrabbasso, il trombone a tiro, il microfono.

Spigolatura curiosa. C’era una volta Sir Charles. Ossia il negozio di via Mazzini che portava lo pseudonimo anglicizzato di Carlo (Pagnotta).

L’amico Carlo esponeva questi pupazzi in vetrina, tra cravatte firmate, camicie griffate, prodotti Burberry rigorosamente Made in England.

Quando ha cessato l’attività, Mister Jazz ha donato (o affidato in custodia) i ‘bucciotti’ all’amico Alberto Bottini. Che oggi li mette in vetrina ricambiando l’attenzione.

Cosa non si farebbe per Umbria Jazz!