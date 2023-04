INVIATO CITTADINO In Umbria un ponte fra cristianesimo e islam

Abbattere i muri, come metafora del bisogno di comunicazione. Costruendo ponti, ovvero percorsi di dialogo. Luoghi comuni ed espressioni abusate, utili però a definire efficacemente l’attività indefessa portata avanti da Chiara Cavalieri, in felice unione con le Associazioni (Eridanus e UN@UN).

Il 22 aprile 2023, nella Parrocchia ternana di Santa Croce, grazie alla disponibilità di don Roberto Cherubini, è stata celebrata la Festa di Eid El Fitr.

Evento presenziato da Chiara Cavalieri, presidente dell’Associazione Eridanus, in veste di co-coordinatrice del Dipartimento Confederazione Internazionale Laica Interreligiosa del Movimento Uniti per Unire(UN@UN) e Co-mai (Comunità del mondo arabo in Italia).

Cerimonia sentita e partecipata, in cui, insieme a Chiara Cavalieri, hanno prestato convinta adesione Imam Mimoun El Hachmi, e le comunità musulmane provenienti da Egitto , Pakistan, India e Africa subsahariana.

Un moment di agape fraterna è stato il corollario di momenti di preghiera comunitaria, ad esaltazione di valori condivisi di Fratellanza e Integrazione.

Non è superfluo ricordare che il vero “ponte” fra cristianesimo e islam è stato gettato (il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi) da Papa Francesco e da Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib.