INVIATO CITTADINO In piazza IV Novembre fa sosta il ‘Lavoro che viaggia’

Roma e Napoli, Bari e Bologna, Milano e Torino… e tante altre.

Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza. Un’iniziativa che fa capo all’Agenzia per il Lavoro, attiva su tutto il territorio nazionale con 2200 sede dislocate in tutte le province italiane.

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro opera per le politiche attive del lavoro, per la ricerca e selezione del personale, per tirocini extra-curricolari, per la formazione continua.

Il tour si chiama “Il lavoro viaggia con noi” e insegna come fare a redigere un curriculum vitae, scoprendo piattaforme tecnologiche per l’orientamento e tanto altro.

Tra le proposte, quella di un videogioco sul lavoro etico, per creare un ponte tra studenti e mondo del lavoro.

In distribuzione anche il libro “Sui sedili posteriori…” per studenti delle ultime classi delle superiori e giovani universitari.

Redigere un CV deve seguire regole su misura, con parole chiave, grafica e foto curate, declinazione di competenze, prospettive e aspirazioni.

E poi come ci si presenta a un colloquio di lavoro: con accessori, giusto linguaggio del corpo e look adeguato.

L’importanza del tirocinio come ginnastica propedeutica a una corretta formazione.

La ricerca del lavoro come processo dinamico e dovuta attenzione al Social recruiting.

Questo e tanto altro nell’incontro con una giovanile compagine di esperti, pronti a rispondere alle domande, a fornire risposte e materiale informativo. Provare per credere.