INVIATO CITTADINO Imbrattate le scale di collegamento tra la zona Santa Margherita e i Tre Archi

È un’infrastruttura pedonale indispensabile, la coppia di scalette che collega l’area San Domenico col piede dell’acropoli.

La prima porta da Viale San Domenico a via del Cortone.

La seconda scalinata (quella di cui si parla) sale dal parcheggino vicino al punto in cui via Ripa di Meana diviene viale San Domenico. Adduce in via Piantarose. Nel punto, per intenderci, dove sta il popolare ristorante La Bianca.

Quelle scalette vengono massicciamente percorse da quanti lasciano la vettura a valle e intendono raggiungere (comodamente, anche se ‘sfiatati’) il Crocevia, via Marconi, via XIV Settembre, corso Cavour.

Insomma: una comoda bretella che risparmia giri lunghi e impegnativi.

Ora, su quelle scalette, recentemente inaugurate, sono comparse delle scritte vergate con vernice blu.

Ghirigori incomprensibili, se non per chi li ha realizzati. Se non per quelli del gruppo dei writer selvaggi.

Ci dicono infatti che, tra i cultori del genere, esista quasi una gara nel “segnare” per primi un target. Accadde anche per le carrozze del Minimetro targate Leitner. Generando una spesa molto elevata (ci confidò all’epoca l’AD Nello Spinelli) per la rimozione del vagoncino dalla linea e conseguente bonifica.

Ora, in questo caso, la scritta resta e non c’è niente da rimuovere. Quello che preoccupa è la stupidità dell’anonimo “pittore”, nativo perugino o civis inquilinus della Vetusta.

Certo è - chiunque egli sia - che, se si accontenta di queste bravate, deve aver ben poche altre soddisfazioni nella vita.