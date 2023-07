INVIATO CITTADINO Il sopralluogo del Comune in viale San Domenico conferma la chiusura

La chiusura è legata al cantiere. Apertura? Non se ne parla fino al termine dei lavori.

I rappresentanti del Comune di Perugia (incontrandosi col presidente del Circolo del Tempobono, Enzo Garghella, e con una esponente del Teatro di Figura) hanno spiegato la situazione.

Quei lavori sono urgenti e indilazionabili. Attesi da anni per consolidare l'area verso il Parco di Santa Margherita. Zona in frana che richiede un intervento di messa in sicurezza definitivo.

Dunque, sotto non si muove e non si apre nulla. Pannelli e divieti non si toccano.

Ribadita l’esistenza dell’accesso a Via del Cortone sul tratto iniziale di corso Cavour, con regolazione semaforica.

(Foto Enzo Garghella)

Si può entrare per accedere al teatro Bicini, al parcheggio superiore riservato ai residenti, all’area Circolo del Tempobono, all’Arena, al parcheggio sottostante. Ma con qualche limitazione.

I soci del Circolo entreranno a piedi o con piccole vetture. Altrimenti lasceranno l’auto in corso Cavour (dove?) o al parcheggio Umbra Acque di Sant’Anna (a 2 euro all’ora!... è secondo solo al costo di quello del Mercato).

Per gli spettacoli all’Arena, l’impresa s’impegna ad aprire i cancelli per far entrare maestranze, apparati tecnici, scenografie. Ma, al termine dello spettacolo, niente verrà riaperto fino alle 6:30 del mattino successivo, al ritorno degli operai.

Per la notte, tecnici e artisti si arrangeranno come e dove potranno.

Così fino al 10 settembre, quando è prevista di nuovo la pervietà. Con la conclusione dei lavori, tutto tornerà aperto e agibile. Così è se vi pare. E se non vi pare… fa lo stesso.