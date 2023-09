INVIATO CITTADINO Il sistema di irrigazione per alcuni parchi cittadini (Pescaia, Vittime delle Foibe, zona piazza del Bacio) non funziona, è vero. Ma il progetto è incompleto

Ci comunica: “All'interno del finanziamento relativo alla ‘riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie’, noto come Bando Periferie, ricadeva il progetto per il riutilizzo a fini irrigui delle acque del sistema di drenaggi della frana di Fontivegge” [un’antica questione che mise in forse la staticità di numerosi edifici in zona, ndr].

Dove finivano quelle acque drenate?

“Fino al 2020 venivano smaltite in fognatura”.

Dunque il progetto di recupero e utilizzo aveva senso! Quale la ratio?

“Il progetto esecutivo, per una spesa di 200.000, ha previsto la captazione delle acque dei due pozzi drenanti (uno in via Cortonese e il secondo in via Angeloni) e di farle confluire in cisterne interrate”.

Con quale destinazione?

“Le acque alimentano, tramite un sistema di pompaggio a controllo manuale, un vascone a cielo aperto che si trova nella parte alta del Parco della Pescaia”.

Questa la cisterna, e le linee?

“Da qui partono due condutture: la prima, preesistente, per l'irrigazione delle aiuole del Parco della Pescaia lungo via XX settembre; la seconda linea, per caduta, porta l'acqua fino a via Martiri dei Lager per alimentare il parco Vittime delle Foibe”.

Qui cosa accade?

“Con il progetto specifico di riqualificazione del parco Vittime delle Foibe, ultimato nel 2021, è stato realizzato anche un impianto di irrigazione manuale, a beneficio della vegetazione impiantata. Il sistema è costituito da condutture e punti di presa a baionetta per l'allaccio dei tubi di irrigazione”.

Ma l’acqua è insufficiente e non ha adeguata pressione per arrivare, vero? Dunque la segnalazione del Gruppo Ginko è corretta

“Poiché l'impianto capta l'acqua di drenaggio di una frana, che non ha ovviamente caratteristiche di continuità, è stato necessario progettare e realizzare un sistema di accumulo e pompaggio all'interno del parco Vittime delle Foibe, al fine di garantire una pressione costante in tutto l'anello di distribuzione (progetto per 97.000 euro)”.

Quali i tempi per l’attivazione dell’impianto?

“Le opere sono state ultimate e a breve verranno prese in carico dall'ente”.

Insomma, lo spreco di denaro pubblico non c’è stato?

“Il progetto complessivo non è ancora terminato e non sono stati spesi soldi inutilmente. Ma, a processo ultimato, l’impianto sarà in efficienza e corrispondente alle finalità per le quali era stato concepito”.