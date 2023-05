INVIATO CITTADINO Il Quintetto Namaste, reduce dagli Usa, ospita la musica degli amici americani

Il Quintetto Namaste, reduce dagli Usa, ospita la musica degli amici americani. Una presenza virtuale, di altissimo livello. Declinata sugli equilibrismi di pentagramma.

La robusta compagine di clarinetti è stabilmente composta dal Maestro e fondatore Guido Arbonelli, dal suo braccio destro (nonché consorte) Natalia Benedetti, dai giovanissimi Letizia Rossi, Mattia Rellini, Valentina Betti Sorbelli.

Il quintetto è reduce da un fortunato tour che li ha visti toccare importanti città americane.

Nell’ambito degli scambi cultural-musicali che vedono come teatro lo splendido Auditorium Marianum, ex chiesa di Santa Maria del Colle, al civico 184 di corso Cavour, domenica 7 maggio, alle 18:00, arrivano i nostri.

I Namaste proporranno pezzi originali scritti, per l’occasione del tour statunitense di gennaio, da alcuni autori delle associazioni New York Composer Circle e Lica. Si tratta dei celebrati David See, Dana Richardson, David Mecionis, Robert S. Cohen, A. Gach, Catherine Neville, E. Smaldone e Cork Maul.

Maul sarà probabilmente presente per l’abituale ciclo di master class che tiene presso La scuola di musica diocesana.

Ingresso libero e gradito. Fino a esaurimento posti.