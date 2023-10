INVIATO CITTADINO Il poeta perugino Sandro Penna era seguito dalla Divisione Affari Riservati

A margine della Mostra “Un mare tutto fresco di colore”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria (6 ottobre 2023-14 gennaio 2024)

Non solo le denunce legate alle sue personali inclinazioni, ma la cultura del sospetto. Alimentata da cosa?

Ne abbiamo parlato con Andrea Maori, archivista di rango, impegnato su più fronti. Da qualche tempo, soprattutto nelle ricerche legate alla figura del filosofo nonviolento Aldo Capitini. Cercando documenti e notizie intorno a figure della peruginità che con Capitini abbiano avuto rapporti.

Non è questo il caso di Sandro Penna, un poeta, per definizione, “astorico, atopico/atipico, atemporale”, tutto compreso nella sua epifania del desiderio. Un contemplativo, non uomo d’azione. Che amava, più che altro, stare a guardare, affacciato alla finestra della vita (“Sempre affacciato ad una finestra io sono / io della vita tanto innamorato”).

Questa di Andrea Maori è una scoperta legata a un’associazione semplicemente di peruginità che accomuna le figure di Penna e Capitini: così vicine, eppure così lontane.

Racconta Andrea Maori: “Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contro la sicurezza dello Stato, la raccolta di informazioni su persone potenzialmente pericolose per l'ordinamento democratico ha dato luogo alla formazione di migliaia di fascicoli nominativi”.

Di che si tratta?

“Si tratta di un enorme archivio, formato da centinaia di migliaia di fascicoli, rinvenuto nel 1996 in un deposito sulla via Circonvallazione Appia a Roma. Materiale che, dopo una lunga vertenza, è in parte disponibile all’Archivio Centrale dello Stato”.

Precisa: “Intellettuali, politici, artisti sono stati schedati per decenni, non solo dalle questure di competenza territoriale, ma anche dall’Ufficio del Ministero dell'Interno che, fino al 1974, operò di fatto come un servizio segreto civile”.

C’è anche Penna tra i dossierati, vero?

“Tra i perugini oggetto di dossieraggio c’è anche lo scrittore e poeta Sandro Penna, oggetto di un’attenzione legata alla sua diversità, descritta con disprezzo poliziesco in nome della morale pubblica”.

Cosa ne dicono?

“La questura di Roma nel 1965 – anno in cui Penna aveva compiuto 59 anni di età – ne traccia un quadro poco lusinghiero, dipingendolo con queste parole: Questi (Penna, ndr), diplomato in ragioneria, risiede a Roma dal 1931, e non svolge alcuna attività lavorativa remunerata: sedicente scrittore, letterato e poeta, che non risulta abbia, però, mai ottenuto successi, vive con saltuarie sovvenzioni dei propri familiari’. Sono questi i termini precisi coi quali si tratteggia essenzialmente la sua figura”.

Dal che si desume quanto segue: a parere degli “zelanti” funzionari dei Servizi Segreti della Repubblica Italiana, uno dei più importanti e significativi poeti italiani del secondo dopoguerra viene trattato come uno scansafatiche, uno sfaccendato, un fallito.

La mostra aperta in Galleria pare dimostrare il contrario.

E chiudiamo con una riflessione legata alle possibili motivazioni di questo dossieraggio sul poeta.

Sandro Penna non s’interessò mai di politica, né da giovane né da vecchio. Frequentò però un milieu umano e culturale romano in cui spiccavano nomi di riguardo dell’intellettualità e dell’àmbito artistico nazionale diversamente orientati. Almeno rispetto al Potere. Oltre che agli stili di vita. Perfino banale citare i nomi di Pasolini, Moravia, Morante, Maraini…

Questioni di frequentazioni. È ipotizzabile che il controllo su Penna fosse legato a queste frequentazioni, piuttosto che a ragioni riconducibili a risibili e comicamente ipotizzabili sospetti di delitti contro la sicurezza dello Stato.

Un solo accenno canzonatorio – ci ricorda il “pennologo” Vanni Capoccia – riguarda una breve poesia che ironizza sul fascismo dipingendolo come un movimento che spaventa i gatti.

Un po’ poco per annoverarlo fra i nemici del Regime o della Repubblica. Quanto meno fra coloro che potevano minare la sicurezza dello Stato. Fascista o democristiano, benpensante o malpensante, morale o moralista, sincero o ipocrita che fosse.

Una scoperta che getta discredito su attività statali. Coperte o meno. Che le riempie di vergogna, rilevandone l’ignoranza.

Questo dovevamo ai perugini, alla città, alla splendida pronipote Letizia Coppotelli, accorta custode di beni, opere, documenti e memorie che la onorano. Che ci onorano.