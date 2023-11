INVIATO CITTADINO Il negozio Uberto Cantarelli, al Corso Vannucci, si rifà il look

Si lavora alacremente per il rifacimento della Galleria espositiva.

(Foto Sandro Allegrini)

“C’erano due colonne ai lati che riducevano lo spazio. Abbiamo voluto ampliare e favorire la visibilità”, afferma Andrea Cantarelli, figlio del fondatore Uberto (per noi semplicemente ‘Bertino’, dai banchi del liceo ginnasio Annibale Mariotti).

Un negozio che espone grandi firme per uomo e donna. Una vetrina osservata e ammirata da perugini e ospiti. Peccato che il lavoro di restyling inibisca il commercio proprio in questi giorni di festa e di presenze numerose. Legate anche alla Fiera dei Morti, nelle sue propaggini in acropoli.

Ci si consola riflettendo sul fatto che il target del negozio non è certo la clientela da fiera e Kermesse popolare.

A breve – si assicura – il negozio sarà operativo. Daremo conto delle trasformazioni migliorative intervenute a seguito della riqualificazione in atto.