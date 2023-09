INVIATO CITTADINO Il mondo di Nino: un Marziano… nato a Perugia

Nino Marziano è un ex frego di piazza Grimana e ancora vive in quel quartiere. È artista a tutto tondo: scrittore, musicista, show man, peruginologo, estetologo (ha fatto studi artistici)…

Ha sposato una gentile donna americana con cui condivide interessi e passioni.

Mi manda una riflessione sull'Arte visiva... (estendibile, per analogia, anche ad altre Arti).

Scrive: “Gli artisti sono soggetti particolari ed unici sempre”.

Declinandone le tipologie

“C'è chi sa disegnare e raggiunge anche livelli incredibili, ma non dipinge perché ... Già, perché? Perché non je va... C'è chi sa disegnare e dipinge pure e inventa e gioca e scazza ma sempre seriosamente, perché sta in un mondo di dotti e acculturati che, come in un banco di pegni, gli cambiano l'Anima con parole (spesso queste, sotto inflazione). Gioca e scazza... perché? Perché je va... perché l'Artista non ha mai smesso d'èsse 'n fiòlo, come si dice a Perugia”.

Artista eterno adolescente. O serioso. “Ma i suoi tappini li nasconde dietro un cappello a larghe falde o a un foulard o ad una giacca coi titoli di giornale sopra... anche se non è un Pop... C'è quello che non sa disegnare... perché? Perché nn’ è bòno e allora si butta, anima e corpo, nelle tendenze più radicalmente novecentesche che permettono tutto e... sono state anche tutte definite, ma non dagli artisti in genere ma dai Venditori di parole al Cambio... sempre molto seriosamente perché divertirsi, divergere, ridere o sorridere, sarebbe psicologicamente pericoloso: potrebbe creare sospetti nel pubblico...”.

C’è anche chi è bravo, ma non ha niente da dire. “Poi c'è anche chi sa disegnare e dipingere ma non ha niente da dire e allora fa il falsario o s'annoia scopiazzando qua e là, o si butta in qualcos'altro e fa bene o non fa niente e fa male ma sempre perché je va...”.

Non accetta ordini. “Quello che ha sempre fatto innervosire la gente e pure i committenti, dal piccolo mercante sino al Papa, inducendoli a chiedere: "Quando la porterai a termine?". Ottenendo quella splendida risposta: "Quando avrò terminato!"

Conclusione: “Il fatto è che un Artista è un essere libero e, se non si diverte, non lavora”.

Postilla: “Poi ci sono quelli che credono veramente e seriosamente a quello che dicono i venditori di parole... Beh: quelli non sono Artisti. Perché non sono liberi”.

E Nino è libero: posso testimoniarlo.