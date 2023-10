INVIATO CITTADINO Il gatto Filippo di Porta Sole si appresta a sfondare il muro dei 5 milioni di visualizzazioni

Merito del defensor Gianluca Papalini, accorto conoscitore dei meccanismi dell’algoritmo che spinge alle stelle il numero degli estimatori sui social.

Sta di fatto che Filippo, inconsapevole della fama nell’universo mondo, continua la sua vita ordinaria.

(Foto Gianluca Papalini)

Fatta di zonzo, salti, crocchette, carezze degli abitanti di Porta Sole, rione caro a padre Dante, a Perugino-Raffaello (celebre l’affresco visitatissimo), a Walter Binni per la tramontana che da lì discende indurendo le facce, ma ammorbidendo i cuori di spirito identitario.

Filippo girella tra vicoli e viuzze, anche nella piazzetta e nella via Mattioli, dove nacque il poeta Sandro Penna (più amante, invero, dei cani che dei gatti).

A breve per Filippo si genererà un po’ di disagio. È infatti imminente l’intervento sulle scalette di via Cesarei, di cui si rifarà l’accoltellato fittile con rialzi in travertino.

PS. Già che ci siamo col rifacimento, sarà bene tenere conto delle infiltrazioni che da sopra discendono sulla parete di sinistra della Compagnia della Buona Morte di Piazza Piccinino. Quella parete è fradicia, con distacco di intonaco e pellicola pittorica. Il defunto don Mario Stefanoni richiese più volte l’intervento. Ma fu tutto un rimbalzo di competenze fra Comune e Umbra Acque in quanto si sosteneva che si trattasse di una perdita di fognature. Come sia, è questo il momento giusto per provvedere.

Auguri, comunque, a Filippo per la marcia trionfale che sembra proprio inarrestabile. Si può dire che del perugino ha la natura apparentemente ruvida. Ma – come diceva il poeta Claudio Spinelli – se gratti, sotto trovi il miele e la gentilezza d'animo.