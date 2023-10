INVIATO CITTADINO Il Foto Club “Al garage di Elio” va in trasferta per raccontare la Woodstock sul Trasimeno

Non un semplice, nostalgico the way we were, ma una vera rivoluzione antropologica, un approccio irriverente, una modalità di rapportarsi coi corpi e con le menti. Insomma, quando "Fragole e sangue" ci insegnò che la rivoluzione si compiva nelle università, ma anche nelle nostre coscienze, in nome di una nuova consapevolezza civile.

Il noto fotografo realizzò, nel 1978, un reportage sugli irrituali comportamenti di tanti giovani spettatori di Umbria Jazz di quell’anno.

In mostra ben 62 foto in bianco e nero a documentare un brusco mutamento nei costumi. Anzi, per meglio dire, “senza costume”.

La scelta del nudo fu prova palese di un mutamento antropologico che investì il milieu (inter)nazionale, in chiave di azione/provocazione nei confronti del mondo adulto.

In nome di un superamento degli stereotipi, delle convenzioni, del perbenismo secondo i parametri della morale comune.

Si trattò di una Woodstock sulle rive del Lago Trasimeno.

Inaugurazione il prossimo sabato 28 ottobre. La mostra è visitabile dal 29 ottobre al 3 dicembre a Palazzo della Corgna, dove troverà di certo tanto estimatori.

Al vernissage, con l’autore, saranno i sindaci Matteo Burico (in carica), Giuliano Festuccia (ex), Isabella Corvino dello Studium perusinum a trattare gli aspetti socio-culturali di questa mostra di sicuro appeal.