INVIATO CITTADINO Il film Benedetta e le riprese a Perugia

“Benedetta”, film di Paul Verhoeven, in programmazione al Post Mod, racconta le riprese perugine e bevanati. Immagini di una città afflitta dal flagello della peste.

L’incontro col famoso regista risale al 17 aprile 2018, nell’anteprima della IV edizione del Love Film Festival di Daniele Corvi.

Ci vedemmo, all’Hotel La Rosetta, col regista di Basic Instinct che annunciò l’imminente avvio della produzione del kolossal “Benedetta”. Film in cui si racconta la storia, tratta dal diario di una monaca forzata, che fu protagonista di una vicenda con carattere di eccezionalità. Santa o viziosa, asceta o accorta simulatrice di piaghe e stimmate?

Lasciamo stare le inclinazioni sessuali nelle quali il regista intinge a piene mani allo scopo di épater les bourgeois. Paul Verhoeven, a scopo di cassetta, non è nuovo alla proposta di atteggiamenti anticonformistici o spregiudicati, per il gusto di stupire e scandalizzare.

Nell’occasione, al regista di “Robocop” fu conferito il Grifone d’Oro alla carriera del LFF e il premiato ebbe a dichiarare: “Il Grifone d’oro è più bello del Golden Globe”. Grande soddisfazione per Corvi e per il sindaco Andrea Romizi che intese presenziare all’evento (foto).

Eravamo all’alba del nuovo futuro cinematografico umbro, quando ancora si stava solamente parlando di una Fondazione Umbria Film Commission. Che è oggi una solida realtà.

Il film ha portato al tempo un importante indotto economico sul territorio, in particolare a Bevagna e in parte anche a Perugia. L’uscita del film è sicuramente di buon auspicio in vista delle imminenti produzioni cinematografiche che arriveranno in Umbria.

Racconta Corvi: “Personalmente ho un ricordo molto bello del Maestro, persona gentile e alla mano”.

L’Inviato Cittadino ne rammenta l’affabilità scherzosa e la garbata confidenza con cui si propose in momenti pubblici e privati.

Nel film a farla da padrona è la città di Bevagna, in cui la troupe si fermò per ben tre settimane.

Perugia compare in scorci significativi. Con una carrozza che sale da via Maestà delle Volte. C’è poi la vista di piazza IV Novembre (senza inquadrare la Fontana Maggiore) cosparsa di cadaveri di appestati e con bare in legno e nuvole di fumo.

Poi si vede la scalinata dei Notari e una scena girata al Cambio con un personaggio della Chiesa seduto sullo storico seggio intagliato.

Immagini che ci raccontano la bellezza della Grifagna. Qualche anacronismo non nuoce alla resa di scorci stupendi come quello delle pietre bianche e rosa del Passetto del Monmaggiore.

Perugia, dunque, come set naturale per film di carattere storico in cui il contesto architettonico è in grado di arricchire e connotare la narrazione.