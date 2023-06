INVIATO CITTADINO Il Comune restituisce a dignità quel terrazzo lungo Viale Antinori

Il Comune restituisce a dignità quel terrazzo lungo Viale Antinori. Operazione dovuta, anche in relazione alla vicinanza (a valle) con le Fonti dei Tintori, di recente restauro, e (a fianco) con la Porta Conca Inferiore o della Colombella, inserita nella tessitura muraria trecentesca.

Il terrazzo è pertinenza della palazzina di proprietà comunale, già sede di una delegazione della Municipale, poi chiusa. Prima utilizzata dai vigili per cambiarsi e poi abbandonata. Tanto che è stata più volte abusivamente occupata da sbandati e perdigiorno

Fino a indurre il Comune a proteggerla sbarrandone l’ingresso con grosse assi robustamente inchiavardate agli accessi

Restava però la bruttura di quel terrazzo compreso fra viale Antinori e via Adelmo Maribelli, peraltro spesso occupato da auto in sosta abusiva.

Ferri di delimitazioni rugginosi e solaio in predicato di caduta ne facevano un prototipo poco edificante di abbandono di un bene pubblico.

Da qui la saggia decisione di delimitare il tutto con una pannellatura pesante di truciolato. Che ha almeno il merito di nascondere alla vista le brutture e le immondezze gettate da quanti attendono il pullman.

A voler fare le cose per bene, resta da eliminare la vera jungla di erbacce che domina nel tratto antistante l’ex garagetto, un tempo utilizzato come rimessa per qualche piccolo mezzo degli addetti alle pulizie. C’è anche da risaldare qualche ferro in libertà… prima che qualcuno abbia a farsi male.

La zona è in vista. Rimetterla in ordine non richiede più di un’oretta di lavoro. Dunque… attendiamo fiduciosi.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

PS: Vendere quell’immobile sarebbe una buona decisione: per le casse comunali e per il decoro urbano. I nuovi proprietari avrebbero tutto l’interesse a manutenere e valorizzare una bella costruzione in zona centrale e in vicinanza alla zona universitaria della Conca. Dunque facilmente e fruttuosamente locabile.