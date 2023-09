INVIATO CITTADINO Il Comune è stato di parola nella riapertura delle strade urbane soggette a lavori

Da ieri, 9 settembre, così come annunciato dal Comune. In viale Faina si transita a doppio senso di circolazione, anche se per poco. Difatti, come da noi anticipato, lo strappo per la posa della nuova linea dell’acquedotto è stato risarcito con bitume in relazione alla gara podistica che vi passerà stamane. Ma da domani si porrà mano alla prosecuzione dei lavori e sarà ancora disagio.

Per Ripa di Meana/viale San Domenico, la situazione è diversa. Infatti la circolazione è ammessa in entrambi i sensi di marcia fino all’altezza dell’inizio del cantiere.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

È decisamente positiva la circostanza che entrambe le scalinate siano oggi perfettamente agibili. Oltre alla prima, già aperta da tempo (quella che sfocia in via del Cortone) è attivata anche la seconda, che mette in collegamento con le adiacenze del ristorante Dalla Bianca, in zona Crocevia.

Da tempo se ne attendeva l’agibilità ed è venuto il momento di fruire delle comode bretelle. Entrambe molto ambite da quanti lasciano la vettura in viale San Domenico e risalgono all’acropoli.

Dall’inizio del cantiere, proseguendo in direzione della Porta di San Girolamo, si circola a senso unico, provenendo da San Pietro verso l’ex dispensario. Direzione significativa anche per l’accesso alla zona scolastica di Porta Pesa (Ciabatti-Foscolo-Montessori).

La viabilità è tutta percorribile a livello pedonale. Con marciapiedi protetto da un’alta palizzata, almeno nelle adiacenze del cantiere.

La strada è stata aperta alle ore 12:20 di ieri, sabato 9 settembre, e l’Inviato Cittadino (in attesa) è stato il primo a percorrerla e fotografarla (confermando il detto di Marcello Monacelli che faceva riferimento al giornalismo come “questione di gambe”, oltre che di testa).

I lavori di messa in sicurezza e consolidamento sul versante Parco di Santa Margherita proseguiranno ininterrottamente. Secondo la tabella di cantiere, ne avremo fino al 14 gennaio 2024.

C’è da augurarsi che abbiano fatto i calcoli ad abundantiam e che l’intervento abbia a terminare un po’ (parecchio) prima.