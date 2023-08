INVIATO CITTADINO Il complesso ONAOSI non si tocca

Dunque, nulla quaestio. Giù le mani dall’opera di Calabi e Cambi, due nomi importanti del panorama nazionale.

Considerando anche il ruolo svolto dal perugino Pietro Frenguelli, che è stato il referente locale per lo svolgimento delle pratiche edilizie e per la direzione operativa dei lavori.

Non sarà così semplice demolire l'edificio, perché lo stesso è stato recentemente censito dal MIBAC.

Si vada a vedere tra le architetture umbre del secondo Novecento da valorizzare e quindi da tutelare https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it

Dove si fa un po’ di storia e si afferma che “Il Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura”.

Di che si tratta? “Consiste in una mappatura dell’architettura contemporanea, realizzata mediante attività di selezione e schedatura di edifici e di aree urbane significativi e di diffusione e valorizzazione dei risultati attraverso una piattaforma web dedicata”.

Si ricorda che: “Il progetto, avviato nel 2002 dall’allora DARC - Direzione Generale per l’Arte e l’Architettura Contemporanee - è in continuo ampliamento e aggiornamento attraverso campagne di ricognizione e documentazione del patrimonio architettonico contemporaneo italiano, effettuate in collaborazione con le strutture periferiche del Ministero, gli enti locali, le Università e differenti centri di ricerca specialistici”.

La metodologia adottata "La metodologia messa a punto e utilizzata per le ricognizioni territoriali del Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi si basa su alcuni criteri di qualità con i quali sono state selezionate, in modo coerente e omogeneo, le opere ritenute significative nella storia dell’architettura contemporanea sul territorio nazionale".

Parole pesanti come piombo, chiarissime, inequivocabili. Alla barba di chi riteneva di poter fare strame di quello che è autorevolmente tutelato, protetto, salvaguardato. Non da un Pincopallino qualunque, ma da fonte ministeriale.

Dunque il complesso Onaosi di viale Antinori non solo “non si demolisce” ma, letteralmente, NON SI TOCCA.

Si vada a vedere all’indirizzo CONVITTO MASCHILE ONAOSI - Scheda Opera - Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi (cultura.gov.it) e sarà facile rendersene conto.

Ecco così che a rompere le uova nel paniere non sono i soliti guastafeste. Ma si scopre che a tutela di un capolavoro di architettura si erge nientemeno che il Ministero della Cultura.

Una nostra vittoria? Non dico questo. Certamente una vittoria di Perugia, dei perugini, di storia e identità da rivendicare.

Storia, non storielle. E scusate se è poco! Perché la storia non è una “storiella”, ma una disciplina. E impone obblighi inderogabili. A tutti.