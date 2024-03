INVIATO CITTADINO Il Borgo Bello celebra un felice connubio tra fede, tradizione, storia e identità

Chiesa di San Giuseppe al Crocevia. Festa di san Giuseppe Falegname che si apre con la celebrazione liturgica, alle 10:00, officiata dal vicario vescovile don Simone Sorbaioli.

Alle 11:00, la presentazione storico-artistica dell’antica chiesa, scrigno prezioso di affreschi, scritte, architetture e sculture d’antan. Un’esposizione in grado di suscitare un sicuro interesse. Come è già avvenuto in passato.

A seguire, la lettura delle linee generali, emanate dalla CEI, in vista della ricostituzione dello Statuto della Confraternita di San Giuseppe. Che radica nell’antico ed è in procinto di essere rigenerata da Ambrosi e altri residenti.

Alle 12:00 consegna di una targa allo storico artigiano falegname Gianni Caponi che mantiene in vita una antica bottega nell’ex Spedale dei Pellegrini. La scritta, amichevole e affettuosa, recita: “19 marzo, San Giuseppe falegname. Il Borgo Bello omaggia la sua gloria di quartiere Gianni Caponi che… santo non è, ma artigiano-artista sì”.

L’iniziativa fa capo a Orfeo Ambrosi, instancabile promoter di corso Cavour e dintorni. Oltre che responsabile della guardiania della chiesa. Aperta nei giorni di martedì e venerdì, dalle 8:00 alle 12:00. Liturgia ogni martedì alle 10, celebrata dal parroco di San Domenico.

Sarà anche l’occasione per gustare le frittelle omonime del Virgineo Sposo.