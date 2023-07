Insomma: se Parigi val bene una messa. Via Fabretti val bene qualche saldatura. O no?

La salute delle persone è un bene prezioso. Osservazione di certo banale. Ma non per questo meno vera.

Ma occorre tempo e denaro . È vero. Di tempo, non più di tanto. Impegno… un pochino. Difatti ci vuole personale che provveda alla bisogna. L’impresa lo fece per il periodo “di garanzia”. Poi stop.

Ma il vantaggio non è duraturo . Infatti la guarnizione in gomma si consuma e le saldature, col peso dei bestioni scassatutto, si dissaldano.

Guarnizioni o saldatura . Interponendo una robusta guarnizione in gomma fra il coperchio e il telaio, il rumore, come d’incanto, si dissolve. Anche saldando le due parti, la questione è (provvisoriamente) risolta.

C’è di che andar fuori di testa . Sta di fatto che, a tutte le ore del giorno e della notte, risulta decisamente insopportabile il clangore dei tombini che sbattono coperchio contro telaio. E non si riesce a riposare. Con questo caldo, poi. E col movimento di Umbria Jazz! Ti lascio immaginare.

La questione è annosa e… tormentosa. Il traffico è così intenso che pare d’essere sulla E7. Mezzi piccoli e grandi. Fra i quali i bestioni di pullman scassatutto (ma perché il cambio coi buxi a piazza dell’Università è stato messo in archivio?).

Sale la protesta. Ma i risultati, almeno per ora, sono evanescenti

INVIATO CITTADINO I residenti di via Fabretti non ne possono più. “Quel frastuono di tombini non ci fa riposare”