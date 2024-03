INVIATO CITTADINO I perugini sono orfani del T-Red… ancora per poco

Si tratta, evidentemente, di una pausa tecnica. Fatta, di sicuro, per dotarsi di una strumentazione ancora più efficiente.

Sta di fatto che i famosi (famigerati?) T-Red sono stati smontati.

Risultano invece montati dei nuovi pali, più alti dei precedenti. Non si è capito se per consentire alle apparecchiature di poter godere di una visuale più ampia.

O, come suggerisce (malignamente?) qualcun altro, per mettere le macchine in sicurezza. Contrastando l’attuale epidemia di mezzi di controllo eradicati, violati, scassati.

In via Alessandro Pascoli, davanti a Giurisprudenza (ex Mattatoio comunale) abbiamo verificato (come a Monteluce e ovunque altrove) la rimozione del T-Red e l’installazione di un palo nuovo di zecca (foto).

Si apre forse una nuova era per controllo e sicurezza di strade e incroci della Vetusta?

C’è chi avanza l’ipotesi che potrebbero essere installati i super T- Red a semafori intelligenti e controllo del rosso.

Sono attivi da un anno a Torino e hanno creato il panico. Dato che sembra non risparmino neppure i mezzi di soccorso e le ambulanze.

Oltre a rilevare il passaggio col rosso, si viene mutati anche se non si rispetta la linea di arresto. Cosa che finora non accadeva.

Per ora, sentito (ieri mattina, domenica 3 marzo) l’assessore alla sicurezza e alla mobilità Luca Merli, non siamo venuti a capo della questione.

Ci dice che – logicamente – è tassativamente da escludere il fatto che si pensi ad un’eliminazione del T-Red. Cosa che avrebbe richiesto una delibera formale.

È dunque ragionevole pensare a un aggiornamento tecnologico.

Ne sapremo di più a breve e ne daremo notizia ai lettori.

Certo è che – nell’attuale vacatio – non sentiremo un perugino esclamare “T-Red, quanto mi manchi!”.