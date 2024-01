INVIATO CITTADINO I cent’anni della maestra Bruna, festeggiati a Centumbrie da Romizi e Varasano

Eravamo in tanti a far festa per il primo secolo di vita di una insegnante che ha dedicato l’esistenza a una persuasa vocazione pedagogica. Educazione e didattica che procedono di pari passo: questo il credo messo in pratica dall’insegnante Bruna Galli.

Ne abbiamo parlato in un precedente servizio, molto letto e apprezzato

La figlia Marilena Menicucci, poetessa e scrittrice, ha introdotto gli interventi di saluto.

Al sindaco Romizi il compito di declinare le virtù della festeggiata, in ragione del fatto che Andrea, fin da bambino, ha respirato in famiglia un clima a forte vocazione educativa. Essendo la nonna e il nonno entrambi insegnanti.

Dice : “Ho letto l’articolo di Sandro”. E tanta attenzione ci lusinga.

Piace personalmente ricordare il nonno Renato, apprezzato docente al liceo ginnasio Mariotti e autore di un insuperabile dizionario della lingua greca (per Zanichelli) in cui si avvale di un metodo filologico-etimologico di propria invenzione.

Grande commozione, dunque, per il sindaco che ha esitato a indossare la fascia, tanta era l'affabilità riscontrata tra i membri della famiglia e la simpatia dei convenuti in un clima amichevole e informale.

Famiglia rappresentata da Marilena Menicucci, figlia di Bruna, dal genero Michele Cinaglia, già apprezzato business man di caratura internazionale. Con lui si è intrattenuto il sindaco Romizi relativamente all’attività svolta con l’azienda internazionale Engineering Informatica.

Terza rappresentante della stirpe, la nipote Miriam che, con mano sicura e piglio manageriale, conduce la struttura Centumbrie CM (Cinaglia-Menicucci), al cui interno si è tenuta la breve e sentita cerimonia.

Consistita nella donazione di un’elegante riproduzione del palazzo Comunale e di una pergamena, accompagnata dal Grifetto argenteo.

L’assessore Leonardo Varasano, invitato a intervenire, ha ripercorso, da storico di vaglia, le epoche attraversate da Bruna nel secolo di vita: fascismo, guerra, ricostruzione… mantenendo intatta la voglia di fare del bene, in famiglia e nella comunità mugnanese.

Presenti, e partecipi, numerosi compaesani, in gran parte ex alunni di Bruna. Visibilmente commossi, grati per quanto da lei insegnato con decisa volontà, che poteva esser scambiata per durezza, ma era riconducibile a un comportamento che rifletteva sollecitudine per la loro adeguata formazione.

Fiori e doni da tanti partecipanti. Stupiti dalla facilità con cui Bruna ha letto ad alta voce le motivazioni, con scioltezza e senza l’uso delle lenti. Ci dicono che Bruna faccia ancora la maglia e l’uncinetto senza occhiali. Il che conferma la sua tempra, la volontà, l’interesse alla vita.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)