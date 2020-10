INVIATO CITTADINO I cassonetti non si aprono, via alla sostituzione

Gesenu e cassonetti che non si aprono. Una fornitura con la… fregatura. Da qualche settimana i condomini sono in agitazione: i cassonetti della differenziata non si aprono. La chiave è sempre quella e su qualche recipiente funziona. Mentre alcune serrature risultano bloccate e quei coperchi restano ostinatamente chiusi.

Da qui la segnalazione ai solerti dipendenti che girano la richiesta ai colleghi. Di solito, entro tempi brevissimi, a volte un solo giorno, arrivano e sistemano tutto.

Ma cosa è successo e da dove origina quell’inconveniente?

“Ci hanno dato una fornitura di molle che, anziché in acciaio, sono in ferro e dunque si bloccano”.

Non ci vuole molto a capire che, mentre la molla di acciaio resta elastica e sensibile, quella in ferro, appena si ossida un pochino, non risponde. Da qui il blocco.

Resta da chiedersi se quella fornitura è sbagliata, ossia se non sia conforme a quanto richiesto. O se, invece, l’ordine non fosse congruo rispetto alle esigenze.

D’altronde è noto che, stando all’esterno, i contenitori debbono sopportare intemperie e umidità che, giocoforza, comportano ossidazione delle parti metalliche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gesenu sta diligentemente operando le sostituzioni, con oneri di mezzi e personale. Ci si chiede chi risponderà di questi costi aggiuntivi e non previsti. La risposta è scritta nel vento.