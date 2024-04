INVIATO CITTADINO Guido De Angelis, dal Piper Club alla Turrenetta (1965)… al mondo

Prima del fruttuoso sodalizio col fratello Maurizio con cui creò gli Oliver Onions (musicisti, arrangiatori…), Guido fu per un mese a Perugia a suonare alla Turrenetta. Non erano nessuno, all’epoca, Maurizio e Guido. E quest’ultimo ci racconta anche qualche aneddoto assai… gustoso.

Lo ha fatto venire a Perugia la dinamica Anna Maria Romano, fondatrice e presidente dell’Associazione Clizia. Che saluta e passa poi la parola allo storico del cinema Fabio Melelli.

Melelli ha intervistato l'illustre ospite. Con un intervento di Maurizio Bigio, musicista e cantante, con cui si conobbero agli anni d’oro. Quando Bigio era produttore del trio Babayaga: quello che prestava la voce alle Sorelle Bandiera, tre maschi (che fingevano di cantare) vestiti da donna, imperversando nelle trasmissioni di Arbore.

Guido è a presentare l’autobiografia “Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita”, Mondadori editore (presto in LETTI PER VOI).

È qui con la moglie con la quale condivide l’avventura esistenziale da un sessantennio.

Esordisce: “La musica è un sogno, un viaggio durato 50 anni”.

Melelli, enciclopedia vivente di tutto quanto fa spettacolo, ripercorre gli step di un diario sentimentale che riconduce ad unità musica e vita. È così preciso da stupire perfino Guido, cui sfuggono alcuni ricordi di una carriera chilometrica, condotta anche sotto nomi d’arte diversi. E tuttora vigente.

Si parte dalla gavetta, dal lungo apprendistato, dal miracolo della colonna sonora per l’opera prima di Manfredi, Per grazia ricevuta, fino alle oltre 170 musiche composte per tanti film. Fino a Sandokan, Furia, Orzowei.

Dagli inizi al Piper col nome di Black Stone. E poi tutta una corsa. Che non si ferma nemmeno oggi.

“La vita è costituita da una stazione dalla quale passano tanti treni. L’importante è prendere quello giusto. A me e a mio fratello Maurizio è capitato”.

Ne racconta tante, perfino l’incontro con Quentin Tarantino che ne saccheggiava l’opera. E i dischi d’oro ottenuti in Germania, in Europa e nel mondo.

A lui piace ricordare i successi come produttore. Escono così fuori Elisa di Rivombrosa e Incantesimo. Produzioni nello Zimbawe (dove ha compiuto un atto di grande generosità, per il quale ancora si commuove), negli Stati Uniti con l’amico Terence Hill (nome americano, natali amerini) cui offrì la parte in Doc West.

Maurizio Bigio ripercorre la memoria di alcune tappe comuni e stupisce tutti per le collaborazioni avute con De Gregori e altri mostri sacri.

PS. C’ero anch’io. Da non credere. Da comuni ricordi emerge che nel mitico 1965, in quel della Turrenetta, si cimentava con musica e canto anche l’Inviato Cittadino. Insieme no, ma entrambi, Guido e io, abbiamo suonato in quel night. Ce lo conferma la memoria di persone ed episodi decisamente… irriferibili.

(ph. Sandro Allegrini)