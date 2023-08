INVIATO CITTADINO Grandi manovre nei bar perugini. Diversi i movimenti in atto

È ormai ufficiale: l’Azienda di famiglia di Barbara Baglioni subentrerà all’attuale gestione dello storico Bar dell’Accademia di via dei Priori. Considerato un’istituzione, frequentato da non meno di quattro generazioni. Luogo di aggregazione e di dialogo. Oltre che factory dei mitici cornetti, il cui profumo percorreva la zona di Porta Santa Susanna.

Resta ferma, e proficua, l’attività del Caffè Turreno, con pasticceria, pasti veloci, una clientela qualificata e fidelizzata.

Lavora anche bene il Caffè Turan di Piazza IV Novembre, sia nelle salette interne che all’esterno, specie nella buona stagione.

Poche novità dalla Cioccolateria di via Pinella che non ha finora fatto il boom, malgrado un’eccellente qualità. E una spiccata vocazione pedagogico-formativa. Causa – si dice – l’accerchiamento e la vicinanza con lo store di Guarducci che domina l’intera piazza con diversi esercizi. Ed è considerato l’asso pigliatutto. Che piaccia o meno.

Dunque, prima del subentro, al Bar dell’Accademia sono necessari dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione. Da eseguire col beneplacito della Soprintendenza, trattandosi di locali tutelati. Ma i lavori sono ai nastri di partenza.

Il laboratorio – attualmente in via Annibale Vecchi, in adiacenza al Caffè – verrà spostato tutto al Centro.

Il rumor della chiusura di via Vecchi aveva fatto alzare le antenne ai clienti, fra i quali anche l’Inviato Cittadino, elcino di convinta appartenenza.

È partita una vera e propria opera di moral suasion che pare abbia dato buoni frutti. Tanto che – si assicura – l’Elce rimarrà. Con piena soddisfazione degli utenti.

D’altronde, non si vedono le ragioni che ne avrebbero consigliata la chiusura. La clientela è vasta, i prodotti tirano. Inutile ribadire – ma repetita iuvant – che la pasticceria fine di Barbara non ha rivali. Absit iniuria verbis nei confronti dei concorrenti.