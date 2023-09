INVIATO CITTADINO Grande Kermesse popolare in corso Cavour per festeggiare l’artigiano Gianni Caponi

L’iniziativa muove dalla vulcanica mente di Orfeo Ambrosi, fondatore dell’Associazione di quartiere.

Il proposito è quello di rendere omaggio a personaggi e botteghe che costituiscono punti di riferimento imprescindibili per spirito di servizio e storicità.

Presente l’attuale presidente di Borgo Bello, l’archeologa Luana Cenciaioli la quale, sebbene impegnata con Velimna, non ha voluto far mancare partecipazione e doveroso saluto.

Con Gianni, a far festa con commossa partecipazione, la figlia Paola, la nipote Emanuela e il pronipote Matteo.

Solidarietà e simpatia dei soci del Circolo del Tempobono, col presidente Enzo Garghella e numerosi soci al seguito.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Ad allietare la corposa compagnia di un centinaio persone (disposte lungo il marciapiedi, su panchine e sedute improvvisate), la musica dei due giovani italo-israeliani, Tsuf e Nevet, che hanno eseguito, con organetti, brani di musica etnica e motivi popolari italiani.

Insieme a loro, Claudio, estemporaneo suonatore di armonica a bocca, già sui fasti della celebre “Corrida” di Corrado Mantoni.

La laudatio ufficiale è stata affidata all’Inviato Cittadino, amico e abituale frequentatore della bottega di Gianni. Di cui sono state ripercorse le tappe biografiche e le esperienze professionali.

Parecchi i visitatori del Museo che Giovanni Caponi alimenta e custodisce all’interno della bottega medievale a pietre bianche e rosa di Assisi. La chiamano “la bottega delle meraviglie”, non senza motivo.

Nel Medioevo qui ebbe sede un hospitale, non in funzione “ospedaliera”, ma come luogo di accoglienza dei pellegrini che transitavano per la via papale. Lo testimonia la conchiglia rappresentata nel pozzo in piazza Giordano Bruno, a pochi passi da San Domenico e via del Castellano.

A inframezzare spunti e libagioni, la poesia di Claudio Spinelli e di Mario Ceccucci, le battute di Umberto Alunni Breccolenti, punti di forza dell’Accademia del Dónca, con le cui pagine l’attore Leandro Corbucci ha intrattenuto da par suo gli astanti.

A chiudere, un panino, una fetta di torcolo, un bicchiere di vino, secondo la sana tradizione perugina.