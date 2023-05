INVIATO CITTADINO Grande concerto a Palazzo Gallenga

Grande concerto a Palazzo Gallenga con Usil Duo, un binomio di livello mondiale. Sotto il grande murale di Dottori si sono esibite la violinista giapponese Sayako Obori e la pianista ucraina Maria Ponomaryova.

Entrambe giovani e straordinariamente preparate e sensibili. Una passionalità e un’energia validate da un cursus honorum personale di assoluto rilievo.

Ma anche un esordio in duo, dal 2022, che le ha accreditate come frutti maturi del conservatorio Morlacchi. E che, già nel 2023, le ha incoronate regine al premio Saitama International Music Competition, categoria professionale.

Hanno vinto il 1° premio al Sonus online Music Contest e ancora il 1° premio al 23.mo Concorso nazionale di esecuzione musicale della Riviera Etrusca. Come suol dirsi: non falliscono un colpo. O, in perugino, “ogni bbotta na tacchia!”.

Nel prossimo agosto si esibiranno in Giappone e in Cina. Con prevedibilissimo successo. Speriamo che ce le rimandino e non se le tengano per sé a suono di yuan.

Erano partite sotto i buoni auspici di un Premio che porta fortuna: quello intestato alla memoria di mio padre Giuseppe Allegrini, musicista talentoso, troppo presto scomparso.

Maria ne vinse l’edizione del 2021 e Sayako quella del 2022.

In programma la sonata per violino e pianoforte di Sergei Prokofief e la sonata in tre movimenti, opera 70, di Nikolai Kasputin, compositore e pianista ucraino, scomparso nell’agosto 2020.

Un concerto superbo, che ha fatto emozionare il pubblico fidelizzato dall’Agimus di Salvatore Silivestro. Primo promotore “mobilissimo” di arte, cultura, socialità. Fra i travertini della Vetusta e non solo.